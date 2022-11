MacBook Air con chip M1 è finalmente di nuovo in offerta, con uno sconto del 19%, che porta il suo prezzo a soli 999,00 €. Questo è uno dei laptop più amati e venduti di sempre, grazie al nuovissimo processore di Silicon Valley M1. Questo chip consente non solo prestazioni più elevate rispetto al passato, ma anche un’autonomia eccezionale, grazie alla sua ottimizzazione.

Non preoccupatevi del prezzo, grazie al servizio Cofidis di Amazon lo potete pagare in comode rate a tasso zero. Inoltre le spese di spedizione sono incluse nel prezzo grazie all’abbonamento ad Amazon Prime.

MacBook Air M1: tutti lo voglio e tutti lo cercano in offerta

È facile capire perché il MacBook Air ha un successo del genere. Esteticamente è bellissimo, con un telaio fatto interamente in alluminio. Ma non è solo bello, è anche solido e affidabile, con un form factor perfetto per il vostro zaino universitario.

MacBook Air è dotato di un formidabile display retina da 13″ che renderà spettacolare la riproduzione di qualsiasi vostro contenuto. Prendere appunti su questo schermo sarà un vero piacere e guardare le vostre serie TV preferite su di lui vi vizierà.

Non spenderemo altre parole sulle sue prestazioni, i dispositivi della mela sono già famosi per questo. Il MacBook Air con processore M1 non vi abbandonerà in nessuna situazione, in quanto è in grado di gestire anche le operazioni più difficili. Questo laptop sarà una scheggia nel vostro utilizzo universitario.

Il vostro sogno di acquistare il nuovo MacBook Air con con processore M1 si può avverare oggi. Approfittate di questa incredibile offerta su Amazon e compratelo a soli 999,00 €. Ripetiamo, grazie al servizio Cofidis di Amazon lo potete pagare in comode rate a tasso zero e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo grazie all’abbonamento ad Amazon Prime.