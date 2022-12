Ultimamente sta diventando molto difficile trovare offerte riguardanti i prodotti di casa Apple, per questo motivo dovete approfittarne subito quando ne vedete una. Oggi c’è un’interessante sconto del 21% per quanto riguarda il MacBook Air con Chip M1, che vi consente di acquistarlo a soli 969,00 €. Non temete del prezzo comunque importante, grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, lo potete acquistare pagandolo in comode rate a tasso zero.

MacBook Air: a questo prezzo è super interessante

Fate ancora di più grazie a un’autonomia incredibile fino a 18 ore, con il MacBook Air. È pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia. Inoltre sotto al telaio ci sono 8GB di memoria unificata rendono l’intero sistema più fluido e reattivo.

Sul display Retina da 13,3″ del MacBook Air, le immagini hanno un livello di dettaglio incredibile, il testo è nitido e definito, e i colori sono più brillanti. Questo PC è intuitivo, facile da configurare, straordinariamente potente e subito pronto a tutto, con app che potete usare fin dal primo momento. Il Mac è progettato per farvi lavorare, giocare e creare come mai prima d’ora.

Il MacBook Air funziona con tutte le app che avete già, come Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 e Google Drive. In più potete usare le vostre app per iPhone e iPad direttamente su macOS. Mettete insieme tutto questo e avrete accesso al catalogo di app per Mac più completo che si sia mai visto. A vostra disposizione sull’App Store. Se avete già un iPhone, su MacBook Air vi sentirai a casa fin dal primo istante.

Non perdete questa offerta e acquistate il MacBook Air a soli 969,00 €.