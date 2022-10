Questo laptop leggero non ha bisogno di troppe presentazioni. Se state cercando un ultrabook leggero e resistente che possiate portare con voi ovunque andate, nonché affidabile e ad alte prestazioni, la scelta non può che ricadere su di un MacBook. Il modello Air con Chi Apple M1 ha un prezzo interessante di soli 1.074,00€ su Amazon, scontato del 13%. Come ben sappiamo i dispositivi di casa Apple sono di altissima qualità, quindi uno sconto del genere, rende l’acquisto di questo laptop più facile.

Apple MacBook Air: con questa colorazione e il chip M1 non passerete inosservati

Se dovete usare il laptop soprattutto per l’università, cos’ come per il lavoro, le parole chiave sono affidabilità e trasportabilità. Su questo il MacBook Air vince a mani basse, infatti l’assistenza clienti di Apple è tra le migliori al mondo. Se dovesse riscontrare un qualsiasi problema con il portatile, vi basterà recarvi presso un qualsiasi Apple Store nella vostra città e loro risolveranno velocemente il problema. Inoltre il MacBook Air è facile e leggero da trasportare, vi entra comodamente nello zaino o nella tracolla per l’università, grazie al suo corpo compatto, ma resistente e al peso di solo 1,29 Kg.

Tuttavia il MacBook Air non è solo apparenza, ma anche tanta sostanza. Sotto il telaio trovate il nuovo Chip M1 che vi consente prestazioni come mai prima. Questi laptop Apple di nuova generazione sono veramente, potenti e fluidi in qualsiasi condizione. Qualunque sia il vostro utilizzo all’università, lui non vi abbandonerà mai e vi consentirà di lavorare in piena sicurezza e velocità. Anche l’autonomia non vi deluderà, vi basta una sola carica per affrontare l’intera giornata universitaria. Approfittate subito di questa offerta su Amazon e comprate il MacBook Air a soli 1.074,00 €, uno sconto di oltre 150 euro, per quello che è uno dei laptop più venduti al mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.