Qual è la prima cosa che fai quando ti svegli la mattina? Prepari il caffè? Sono in molti ad avere questo pensiero fisso appena alzati dal letto. In effetti un buon caffè può svoltare la giornata. Allora approfitta di questa speciale offerta. Dirigiti su Amazon e metti subito nel tuo carrello la macchina da caffè Philips a soli 65 euro, invece che 91,46 euro.

Il bellissimo design che la caratteristica, in questa versione verde menta, con la sua forma allungata sul serbatoio, gli conferiscono un certo stile futuristico, che si adatta bene a un ambiente moderno. Il poggia tazza, a differenza del corpo che è in plastica, si presenta in metallo. È abbastanza capiente per poter mettere due tazze contemporaneamente.

Un’ottima scelta, se non si vuole spendere cifre assurde ma comunque goderti un caffè di qualità. Oggi tra l’altro grazie ad Amazon la puoi avere al 29% in meno. Quindi non perdere tempo, acquista subito la macchina da caffè Philips a soli 65 euro.

Macchina da caffè Philips: scegli il tuo caffè

La macchina da caffè Philips funziona con le cialde SENSEO che potrai trovare in varie tostature, per scegliere quella che ti piace di più. È dotata di un cursore che potrai spostare per scegliere anche l’intensità del caffè, da classico a intenso, in base ai tuoi gusti. Può preparare fino a due tazze contemporaneamente.

Se poi sei un amante della crema allora ti farà piacere sapere che potrai impostare a piacimento la funzione Crema Plus, per uno strato di crema sottile e denso, come al bar. Per pulirla potrai estrarre facilmente le componenti e metterle anche in lavastoviglie. Inoltre ha una spia che ti avvisa quando è il momento per fare manutenzione, attraverso un decalcificatore. In questo modo la macchia sarà sempre in buono stato e farà ottimi caffè.

Ora non resta che andare su Amazon e mettere nel carrello la macchina da caffè Philips a soli 65 euro, invece che 91,46 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.