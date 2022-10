Lei si chiama Irene Verdi, ha 96 anni ed è tornata sui banchi di scuola, seppur per un giorno. Ma non da studentessa. Classe 1926, qualche giorno fa è nuovamente entrata in una classe, in un’aula dell’istituto Don Lorenzo Milani nel corso delle giornate formative dedicate all’esperienza della Scuola di Barbiana. Irene era faticosamente diventata un’insegnante all’indomani della guerra. Il suo sogno, quello di essere una docente, è diventato realtà subito dopo la fine della guerra.

La storia di Irene Verdi

Non appena aver concluso il suo percorso di studi presso l’istituto magistrale Pieralli di Perugia, quando aveva solo 20 anni ha avuto il suo primo incarico. Successivamente, ha fatto il suo ingresso ufficiale nella scuola pubblica, dove ha ricoperto per anni il ruolo di insegnante di scuola elementare. Questo fino al 1983, anno della pensione. Ma, da allora, non ha mai smesso di pensare alla sua professione e ai bambini, e questo l’ha spinta a tornare sui banchi alla veneranda età di 96 anni. Ed è così che la sua ex scuola – oggi scuola primaria don Lorenzo Milani di Tavernelle – l’ha invitata nella classe 4B per incontrare i piccoli studenti e raccontare loro ricordi ed esperienze, oltre che rispondere alle loro domande. Questa iniziativa ha fatto parte del progetto Barbiana 2040, legato all’esperienza educativa della Scuola di Barbiana.

Maestra torna ad insegnare a 96 anni

Contentissima di questa opportunità Irene, che ha dichiarato:

“E’ stato emozionante tornare in mezzo a tanti piccoli volti sorridenti. Erano tutti attenti ad ascoltare. Volevano sapere come fosse la scuola una volta, come si studiava e quali fossero le punizioni per i più discoli: allora la maestra ti faceva stare fuori dalla porta. Mi ricordo che inizialmente mi recavo a scuola in bicicletta, ma poi ricevetti un incarico nel paese collinare di Greppolischieto e allora mio marito mi regalò una moto 125 per potermi recare a lavorare con meno difficoltà”.

Diverse sono state le tematiche toccate dalla donna, dalle difficoltà per gli alunni di allora negli spostamenti casa- scuola, a quella legata al riscaldamento nelle aule. Contenti anche i responsabili dell’istituto, che hanno detto in merito:

“Donna energica, moderna, appassionata della sua professione ha raccontato ai bambini la sua esperienza a scuola, prima come alunna, poi come insegnante esprimendo tutte le motivazioni, le difficoltà, le gioie vissute in una scuola che oggi risulta molto lontana e diversa, ma che è stata e resta, nelle molteplici difficoltà, portatrice di quei valori, conoscenze e formazione dei quali anche la società moderna non può fare a meno. Una scuola che vuole riscoprire il suo passato per affrontare al meglio le sfide del futuro”

