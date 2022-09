E’ stato inaugurato, a Firenze, un murale celebrativo di Margherita Hack. L’opera è stata realizzata dall’artista ucraino Aec Interesni Kazki. Che ha deciso di intitolarla “1922-2022. Made of star stuff” (siamo fatti di stelle) e di realizzarla sulla parete della scuola “Dino Compagni”. L’omaggio in occasione dei 100 anni dalla nascita della donna.

Inaugurato murale che celebra Margherita Hack

“L’astronomia ci ha insegnato che non siamo il centro dell’universo, come si è pensato a lungo e come qualcuno ci vuol far pensare anche oggi. Siamo solo un minuscolo pianeta attorno a una stella molto comune. Noi stessi, esseri intelligenti, siamo il risultato dell’evoluzione stellare, siamo fatti della materia degli astri.“

Così diceva la Hack, ed a questa citazione si deve naturalmente il titolo dell’opera. La celebre astrofisica italiana, nominata professore ordinario di Astronomia all’Università di Trieste nel 1964 e diventata direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Trieste, è stata la prima donna in Italia a ricoprire tali incarichi nel settore. Vanto della nostra penisola, era nata a Firenze il 12 giugno 1922. Ci ha lasciati nel 2013, all’età di 91 anni.

In occasione del centenario della nascita, la città che le ha dato i natali ha deciso di celebrarla con una serie di appuntamenti tra i quali l’inaugurazione di questo murale. L’evento è stato così commentato dal sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella.

“Avevamo promesso che avremmo realizzato delle opere per ricordare Margherita Hack, lo abbiamo fatto in una scuola, la Dino Compagni. Questa è la scuola più bella Toscana, forse d’Italia, ospita centinaia di studenti con le più moderne tecnologie. In una scuola moderna come questa vogliamo ricordare le radici della nostra comunità e Hack è sicuramente uno di quei simboli delle radici di Firenze, donna di scienza e anche grande amante della cultura. Un altro aspetto per noi molto bello e significativo è che l’artista sia ucraino, molto conosciuto in tutto il mondo che purtroppo non può più lavorare nel suo paese a causa della guerra. Una delle ferite di questa guerra assurda riguarda anche la cultura, quindi monumenti distrutti, chiese distrutte e artisti che sono dovuti scappare”.

Chi è Aec Interesni Kazki

Famoso per le sue straordinarie immagini visive, Aleksei Bordusov alias Aec Interesni Kazki (soprannome che significa Fiabe Interessanti, chiaro riferimento alla sua opera) è un artista ucraino. I suoi murales, ispirati a miti, scienza, religione, cosmologia, trovano spazio sulle pareti di tutto il mondo. Ricchi di colore e dettagli, non senza la presenza di elementi in bianco e nero, le sue opere sembrano essere venute fuori da una fiaba. Il punto forte dei suoi lavori risiede nella straordinaria capacità artistica di creare opere allegoriche e figurative senza utilizzare l’immaginario diretto. In modo che ognuno possa interpretare ciò che ha di fronte in maniera completamente libera.

