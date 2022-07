Caos domenica sera nell’ambito di un evento presso la University of Michigan Medical School. La cerimonia di insediamento, che si svolge ogni anno, vede gli studenti di medicina appena iscritti recitare il giuramento, ricevere il camice bianco e fare così l’ingresso ufficiale nel mondo dei medici. Ma qualcosa non è andato secondo i piani tanto che, quando non era ancora finita, decine di ragazzi e ragazze hanno abbandonato l’aula nella quale si stava svolgendo tale solenne momento. Che cosa è successo?

L’intervento anti-abortista

Ad avere preso la parola era stata l’oratrice principale, la dottoressa Kristin Collier. La donna, membro della facoltà del Michigan e medico di base, ha esposto pubblicamente le proprie convinzioni cristiane e la propria posizione contro l’aborto. Ciò che è successo dopo, è stato ripreso da un video, ed ha fatto il giro del mondo venendo visualizzato in poco tempo 11 milioni di volte. Cosa mostrava? Un numero massiccio di studenti – circa 70 dei 170 presenti, così come hanno fatto sapere tra i presenti – abbandonare la cerimonia proprio mentre la Collier stava parlando.

Ovviamente non sono mancate le polemiche. A queste l’università ha risposto:

“La cerimonia del camice bianco non è una piattaforma per la discussione di questioni controverse. La dottoressa Collier non ha mai pianificato di affrontare un argomento divisivo come parte delle sue osservazioni. Tuttavia, l’Università del Michigan non revoca un invito a un oratore basato sulle sue convinzioni personali”.

L’università ha tenuto a ribadire il proprio impegno nel fornire cure riproduttive di alta qualità e sicure per i pazienti, in tutte le loro esigenze di salute riproduttiva, aborto compreso.

Chi è Kristin Collier

Oltre ad essere un’insegnante preparata e popolare, la Collier è una relatrice abituale su questioni di bioetica e sul ruolo della spiritualità nell’assistenza sanitaria. Ha sostenuto un migliore accesso all’assistenza sanitaria per le persone incarcerate e per gli abitanti dell’America rurale. Ma ad essere sotto accusa sono state le sue dichiarazioni in merito al diritto di aborto. La stessa, in una recente intervista aveva affermato di essere cresciuta in una famiglia non religiosa e di essersi avvicinata al cristianesimo solo da adulta, una volta diventata medico. E’ da qui che avrebbe sviluppato l’opinione contraria all’aborto.

Qualche giorno prima della cerimonia alcuni studenti avevano presentato una petizione alla scuola per sostituire la Collier con un altro oratore, proprio a causa di tali sue opinioni. Così come si legge nella stessa:

“Sebbene sosteniamo i diritti alla libertà di parola e di religione, un oratore contrario alla scelta come rappresentante dell’Università del Michigan mina la posizione dell’Università sull’aborto e sostiene la piattaforma non universale e radicata nella teologia per limitare l’accesso all’aborto, un elemento essenziale parte delle cure mediche”

