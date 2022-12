Continuano le incredibili offerte sul sito di e-commerce più famoso al mondo, e noi siamo sempre pronti a cercare le migliori ogni giorno per potervele consigliare. Oggi, per esempio, vogliamo mostrarvi lo sconto sulla Lexar Professional 1066x. Una scheda di memoria micro SD da 128 GB, che ora potrete acquistare a 27,99€, risparmiando il 15% sul prezzo originale di listino.

Per più di 20 anni Lexar è stata considerata la marca leader mondiale di soluzioni di memoria, al punto che tutti i loro prodotti sono considerati di alta qualità. E questa scheda di memoria non fa eccezione, vi garantirà di poter conservare tutte le vostre foto, video o file preferiti senza mai aver paura di poterli perdere da un momento all’altro.

La scheda micro SD Lexar Professional 1066x è progettata e pensata per telecamere sportive, droni, o smartphone Android. E vi permetterà di registrare, e trasferire in velocità, foto in alta qualità e video in full HD 4K UHD con velocità di lettura fino a 160MBs, e di scrittura fino a 90MBs.

Inoltre le schede di memoria Lexar sono sottoposte a verifiche di qualità rigorose, per verificare che siano impermeabili e resistenti a urti, vibrazioni, e raggi x. In questo modo i vostri file non si corromperanno mai.