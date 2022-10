Uno dei flagship più interessanti in circolazione è senza dubbio il Motorola Edge 30 Pro. Stiamo parlando di uno smartphone top di gamma che è economico ma racchiude funzionalità degne di nota. Tuttavia, solo pochi mesi fa era il primo flagship al mondo con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, e oggi viene venduto a soli 699,90 € su Amazon, uno sconto del 18% che non potete ignorare, questo top di gamma è perfetto per la vita universitaria.

Motorola Edge 30 Pro: all’università ve lo invidieranno tutti quando sapranno quanto lo avete pagato

Bellissimo design, fantastiche funzionalità, fotocamere eccezionali, incredibile selfie camera e altro ancora: questo piccolo gioiello è un successo e a questo prezzo è il compagno perfetto per la vostra vita universitaria. Perché chi cerca il massimo delle prestazioni, ma a un prezzo competitivo, non può che scegliere il nuovo Motorola Edge 30 Pro. La caratteristica è che lo puoi acquistare oggi, ma lo puoi pagare facilmente a rate tramite il servizio Cofidis CreditLine su Amazon. Sono piccoli interessi, pagati a rate (molto convenienti) quindi il costo non rovinerà le vostre finanze.

Non c’è molto da dire in termini di fotografia: tre sensori fotografici, una fotocamera principale da 50 megapixel. Ci sono molte modalità di scatto (anche video 4K) e una fotocamera selfie da 60 MP. I vostri compagni universitari invidieranno i vostri selfie. Anche le videochiamate saranno di alta qualità. Lo schermo è ottimo: si tratta di un pannello OLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FullHD, refresh rate di 144 Hz e supporto HDR10.

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna supportano il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Infine, troviamo una batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 68W, che caricherà il dispositivo dallo 0% al 50% in 15 minuti. In breve, non ci sono scuse, l’Edge 30 Pro è fantastico e le sue specifiche tecniche sono di prim’ordine. È un flagship davvero unico, concreto e senza troppi fronzoli. Puoi acquistarlo oggi su Amazon a 699,90 €, uno sconto pazzesco di oltre 100 € di cui devi approfittare subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.