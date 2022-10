Motorola Moto G22 è lo smartphone perfetto per chi cerca un dispositivo mobile economico, ma valido. Motorola è da anni ormai leader nel settore della telefonia mobile e i suoi device sono famosi per essere fluidi e affidabili. Questo smartphone è oggi in offerta su Amazon con un prezzo assurdo di soli 129,28 €. Questo è uno sconto del 41% di cui dovete approfittare subito.

Motorola Moto G22: il dispositivo impossibile da battere a questo prezzo

Le prestazioni del Motorola Moto G22 sono paragonabili ad un medio gamma, ma grazie a questo sconto di oggi lo potete acquistare ad un prezzo ridicolo. I device Motorola sono famosi per il loro software leggero che rende questi smartphone incredibilmente fluidi in ogni situazione di utilizzo. praticamente è quasi impossibile mettere in crisi questi sistemi.

Sul Motorola Moto G22 trovate una quad camera da 50 MP con la quale potete scattare foto magnifiche anche in condizioni di scarsa luminosità e primi piani dettagliati. La batteria da 5000 mAh con ricarica rapida potete usare il telefono più a lungo senza dovervi preoccupare di ricaricarlo grazie alla ricarica Turbo Power. Quindi questo smartphone vi può accompagnare per tutta la vostra giornata universitaria.

Il display da 6.5 pollici HD+ con refresh rate da 90 Hz, vi consente di visualizzare contenuti audiovisivi di qualsiasi tipo, con colori realistici. Il processore MediaTek Helio G37 vi consente prestazioni di tutto rispetto per un dispositivo di questa fascia di prezzo e risponde velocemente a ogni tocco, pressione e scorrimento per giocare, riprodurre video in streaming e chattare con i compagni universitari senza interruzioni. Concludono il comparto hardware 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Motorola Moto G22 può essere il vostro compagno di università fedele, in quanto è un dispositivo super affidabile, per affrontare ogni giornata a pieno, senza dover spendere molto. Infatti lo potete comprare su Amazon grazie a questo sconto del 41%, a soli 129,28 €.