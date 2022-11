Solitamente con i Black Friday si cercano sconti riguardanti laptop e notebook, i compagni fedeli per le nostre giornate universitarie. MSI Modern 15 è un laptop moderno e raffinato che si distingue tra le sue controparti di gioco. Questo PC portatile offre prestazioni medio-alte in un corpo sottile e leggero che non sembrerà pesante nello zaino del college. Inoltre, MSI è da molti anni un’azienda leader nel settore dei computer e degli accessori tecnologici, quindi è un marchio garantito e affidabile. Ci sono due cose da non sottovalutare quando si parla di dispositivi che ci aiutano a studiare e lavorare. MSI Modern 15 è in vendita oggi su Amazon in promozione a 648,00 €, uno sconto del 28% che vi fa risparmiare oltre 200 € all’istante. Non preoccupatevi se non potete pagarlo tutto in una volta, con il servizio Cofidis di Amazon potete tranquillamente pagare a rate con zero interessi.

MSI Modern 15: i notebook che ci piacciono in offerta

Dovete solo dare una rapida occhiata a quali sono le sue caratteristiche principali per capire che c’è qualcosa di veramente eccitante in un laptop del genere a questo prezzo. MSI Modern 15 presenta uno chassis in alluminio leggero da 1,6 kg e uno spessore molto sottile di 16,9 mm. La collezione contemporanea dell’azienda si distingue per il suo design minimalista ma elegante. La tastiera è retroilluminata e, grazie alla corsa dei tasti ottimizzata di 1,5 mm, la digitazione è molto ergonomica. Inoltre, l’affidabilità di questo notebook non è da sottovalutare, rispetta lo standard militare MIL-STD-810G, infatti è super certificato per cadute accidentali e urti.

MSI Modern 15 è dotato della tecnologia audio MSI Sound Tune, che rileva e riconosce i suoni attraverso algoritmi AI per garantire chiamate chiare e trasparenti. Non perdete questa grande opportunità di acquistare questo bellissimo PC portatile a soli 648,00 €.