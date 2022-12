Stai pensando di regalare delle cuffie da gaming? Allora lasciati guidare all’acquisto dalla nostra selezionatissima lista dei 4 migliori prodotti che ora trovi su Amazon a prezzi super vantaggiosi. Se le ordini oggi, grazie ai servizi Prime, riuscirai ad averle il tempo per questo Natale 2022.

Natale 2022: 4 modelli di cuffie gaming eccezionali

Cominciamo subito con queste bellissime Klim Impact V2. Offrono un ottimo suono grazie al surround 7.1 e sono comodissime. Grazie al cavo USB sono perfettamente compatibili sia per PC che per consolle come PS4 e PS5. Acquistale su Amazon a soli 39,97 euro, invece che 79,97 euro.

Il secondo modello sono le Logitech G335, delle cuffie cablate con microfono integrato e Jack audio da 3,5 mm. Comodissimi padiglioni in Memory Foam e anche in questo caso piena compatibilità con PC e consolle di gioco. Le puoi avere a soli 39,99 euro, anziché 79,99 euro.

Dirigiamoci ora su delle cuffie gaming wireless. Portiamo alla tua attenzione le splendide HyperX Cloud Stinger. Super leggere e resistenti, con microfono integrato e imbottitura sui padiglioni e sull’archetto per il massimo del comfort. Audio con cancellazione del rumore e, grazie al ricevitore in dotazion,e le potrai collegare a PC e consolle. Sono tue a soli 59,99 euro, invece che 84,99 euro.

Il quarto e ultimo modello di questa lista è Corsair Void Elite. Anche in questo caso potrai godere di una connessione wireless e di un bellissimo audio surround 7.1 a bassa latenza. Offre un’ampia compatibilità e fino a 16 ore di autonomia con una sola ricarica. Mettile nel tuo carrello a soli 89,99 euro, anziché 109,99 euro.

Siamo quindi arrivati alla fine, ora non ti resta che prendere una decisione, ma fai veloce perché questi sconti dureranno poco. Ricorda che, come dicevamo all’inizio, se completi l’acquisto oggi riuscirai a riceverli il tempo per questo Natale 2022.