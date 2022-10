Quando si studia, bisogna essere possibilmente svegli e concentrati. Il caffè non è la soluzione, ma questa bevanda dai magici poteri sicuro è d’aiuto. Sei a corto di capsule? Allora dovresti assolutamente approfittare di questa assurda offerta che porta il megapack Nescafé Dolce Gusto Espresso Roma con 96 capsule a soli 18,66 euro. Si tratta del minimo storico per questo prodotto, quindi meglio sbrigarsi: uno sconto del 38% non capita tutti i giorni.

Descrivere una tipologia di caffè è una missione abbastanza complicata, quindi non è una cattiva idea affidarsi a quanto comunicato dalla stessa Nescafé: “Scopri l’atmosfera senza tempo della capitale con Nescafé Dolce Gusto Espresso Roma, un espresso ricco e intenso. Caffè provenienti da 5 diverse origini, abilmente miscelati per creare un espresso dal gusto ricco e rotondo, rivelando un corpo vellutato con note tostate di ribes nero. L’aroma di questo espresso, sotto la sua densa crema, ti farà sentire come a Roma“.

Una miscela ispirata alla tradizione del caffè tutta italiana, un’intensità valutata 8 su 13 e un mix di cinque diverse origini: sul gusto non abbiamo alcun dubbio, così come sulle capacità di tenerti sveglio/a durante le ore di studio.

Le 96 capsule di questa “super confezione” sono compatibili solo con le macchine Nescafé Dolce Gusto. Ne stai cercando una? C’è quella a marchio Krups scontata del 31%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.