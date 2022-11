Se sei un teenager a cui piace pensare fuori dagli schemi e distinguersi dalla massa, allora devi acquistare uno smartphone che faccia lo stesso. Purtroppo oggi, la maggior parte degli smartphone sono tutti uguali e banali. A nessuna azienda (o davvero poche) piace pensare fuori dagli schemi e infrangere gli standard. Nothing Phone 1 è il primo device di questa azienda, progettato per essere riconoscibile ovunque tu vada, è impossibile passare inosservati con lui. È un prodotto di fascia media con prestazioni decenti, ma un ottimo design. Oggi è finalmente di nuovo in offerta su Amazon a 475,05 €, è davvero difficile trovarlo in scono, vista la sua popolarità.

Nothing Phone 1: come non passare inosservati all’università

Nothing Phone 1 ha una scocca completamente trasparente che ti permette di vedere all’interno del tuo smartphone, ma non solo. Il dispositivo è dotato di luci LED che si accendono in diverse situazioni di utilizzo, creando un effetto luminoso realistico che lascia tutti a bocca aperta. Il Gorilla Glass a doppia faccia gli conferisce molta forza, in modo tale che se anche lo lanci rapidamente nello zaino dell’università quando vai di fretta, puoi sempre stare tranquillo.

Con un bellissimo display OLED con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ogni tonalità è completamente naturale e vivida sul Nothing Phone 1. Infatti, anche nel campo della fotografia, questo smartphone è in grado di catturare bellissime immagini che ricordano da vicino i colori naturali. Funzionalità molto rara su dispositivi Android. Inoltre, puoi registrare video fluidi alla risoluzione massima di 4K e la sua capacità di incollare l’immagine è significativamente migliore rispetto alla concorrenza.

Non perdere questa occasione su Amazon, è davvero raro trovare il Nothing Phone 1 a un prezzo scontato e oggi puoi acquistarlo a soli 475,05 €. Quello in offerta è il modello con 256 GB di storage, che a questo prezzo, costa meno del modello da 128 GB.