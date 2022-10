Finalmente ci siamo! Da oggi Amazon ha messo a disposizione anche per il mercato italiano il suo prodotto di punta. Le richieste sono già altissime per cui devi affrettarti. Metti subito nel tuo carrello il nuovo Fire Tv Cube a 159,99 euro.

Si tratta della terza generazione, molto più potente e all’avanguardia rispetto alla precedente. Un salto di qualità notevole che ti garantirà un’esperienza spettacolare. Possiede un nuovo e potente processore octa-core da 2 GHz una scheda video integrata migliorata con la tecnologia WiFi 6E tri-band. Tutto questo si traduce in pratica in contenuti fluidi e velocità impressionante.

Se vuoi essere fra coloro che nei prossimi giorni avranno il proprio dispositivo multimediale posizionato vicino alla TV, devi fare presto. Per cui dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo nuovo Fire Tv Cube a 159,99 euro. Ovviamente con Amazon Prime le spese di spedizione sono completamente gratuite.

Nuovo Fire Tv Cube: divertimento garantito

Questo dispositivo è l’unico lettore multimediale per lo streaming Fire TV con un ingresso HDMI integrato, che quindi ti darà la possibilità di collegare un decoder via cavo compatibile e controllare la TV con Alexa o con il telecomando vocale integrato. Possiede una risoluzione in 4K e gode delle tecnologie Dolby Vision, HDR e Dolby Atmos. Ogni tuo contenuto video ti garantirà un’immersione completa.

Avrai anche la possibilità di gestire i tuoi dispositivi intelligenti collegati direttamente dallo schermo. Puoi effettuare videochiamate, collegando una webcam alla porta USB aggiuntiva. O ancora, controlla il meteo e guarda le video telecamere di sicurezza. Scarica le tue app preferite come Netflix, Prime Video, Disney + e tanti altri. Gestisci tutto con i comandi vocali e chiedi ad Alexa di accendere la TV o di cambiare i canali.

Essendo proprio oggi il giorno del lancio in Italia di questo nuovo dispositivo, se vuoi averlo devi sbrigarti. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il nuovo Fire Tv Cube a 159,99 euro.