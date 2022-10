Se stai pensando a un regalo per il tuo lui o è un po’ che giri per acquistare un rasoio elettrico, allora sappi che adesso è il momento perfetto. Grazie alle offerte esclusive Prime, potrai scegliere tra quattro modelli eccellenti con sconti davvero vantaggiosi. Abbiamo selezionato 2 Philips e 2 Braun. Andiamo a vedere quali sono e i dettagli.

Offerte esclusive Prime: 4 rasoi elettrici a un ottimo prezzo

Eccoci dunque al primo modello della selezione, ovvero Philips OneBlade. Un rasoio elettrico molto leggero e versatile. Lo potrai usare anche per il corpo. Puoi radere la barba o regolarne l’altezza a qualsiasi lunghezza. Ha un’autonomia di 1 ora con una sola ricarica. Mettilo nel carrello a soli 34,79 euro, invece che 67,99 euro.

Il secondo è un Braun ed è il modello Serie 5. Ha tre lame flessibili che si adattano perfettamente ai contorni del tuo viso. Batteria molto grande che dura fino a 3 settimane ed è impermeabile al 100%. Puoi farti la barba sotto la doccia. Puoi averlo a soli 49,99 euro, anziché 94,99 euro.

Arriviamo al terzo modello in sconto, il Philips S5466. Con questo rasoio elettrico alziamo notevolmente l’asticella. Un rasoio professionale che unisce rasatura perfetta e comfort incredibile. Tre testine rotanti e flessibili e display a LED. Scegli la rasatura che preferisci in tre combinazioni possibili. Acquistalo a soli 59,99 euro, invece che 119,99 euro.

Per ultimo, ma non per importanza, abbiamo selezionato Braun Serie 7. Qui siamo di fronte all’eccellenza. Tecnologia AutoSense che riconosce la densità della tua barba e adatta la potenza di conseguenza. Anche in questo caso abbiamo una batteria enorme che dura fino a 3 settimane e si ricarica per una rasatura completa in soli 5 minuti. In confezione trovi anche la stazione SmartCare 4 in 1. Mettilo nel tuo carrello a 149,99 euro, anziché 314,99 euro.

Scegli in fretta quale di questi modelli fa al caso tuo perché il tempo scorre e il Prime day finisce. Ti faccio un elenco qui sotto così sarà più semplice.

Philips OneBlade – 34,79 euro

Barun Serie 5 – 49,99 euro

Philips S5466 – 59,99 euro

Braun Serie 7 – 149,99 euro