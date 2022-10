Anche se solo per due giorni, sono finalmente arrivate le offerte esclusive Prime, e fanno davvero gola. Oggi voglio parlarti dei 5 migliori prodotti a marchio Bialetti che poi trovare con sconti pazzeschi. Per caffè e cappuccino sempre al top, puoi fidarti del marchio Bialetti che propone sempre il meglio. Andiamo a vedere i prodotti in super sconto.

Offerte esclusive Prime: macchina da caffè, moka e montalatte

Partiamo subito con le macchine da caffè. La prima è la Bialetti Super. Una macchina da caffè dotata di un serbatoio da 0.7 litri con cui potrai fare almeno 20 caffè prima di esaurisca l’acqua. Ha un doppio pulsante che ti permetterà di scegliere la quantità di caffè che preferisci. Inoltre ha un cassetto di raccolta che contiene fino a 8 capsule. Mettila nel tuo carrello a soli 59,90 euro o, nella versione con anche 32 capsule a soli 64,90 euro.

La seconda macchina da caffè è la Bialetti Gioia. Si distingue certamente per la sua compattezza. Assolutamente perfetta per chi non ha molto spazio. Nonostante le dimensioni, è comunque dotata di un buon serbatoio da 0.5 litri e di un cassettino che può contenere fino a 8 capsule. Acquistala a soli 49,90 euro con 32 capsule incluse.

La terza e ultima macchina da caffè è la Bialetti New Breack. Anche questa macchinetta è super compatta ed è dotata di una pompa a 20 bar che garantisce un’ottima estrazione per un caffè aromatico e corposo. Si spegne automaticamente dopo 10 minuti di non utilizzo per risparmiare energia elettrica. Puoi averla a 69,90 euro con 64 capsule incluse, invece che 89,90 euro.

Poi voglio segnalarti anche Bialetti Milk Frother, uno splendido montalatte elettrico con doppia frusta per un cappuccino come al bar. Rivestimento interno antiaderente, facile da pulire e, grazie alla base indipendente, lo può appoggiare su qualsiasi superficie senza bruciare niente. Acquistalo a su Amazon a 39,90 euro anziché 54,90 euro.

Infine porto alla tua attenzione la Bialetti Moka Timer da 3 tazze. Svegliati ogni mattina con il caffè già pronto e caldo. Ha infatti un timer programmabile e una suoneria polifonica che ti avvisa quando è pronto. Inoltre ha una funzione che mantiene caldo il caffè per 30 minuti. Mettila nel carrello a soli 69,90 euro e risparmia 20 euro.

Fai alla svelta a scegliere la tua Bialetti preferita perché le offerte esclusive Prime non sono infinite. Ti faccio un riepilogo qui sotto per facilitarti.