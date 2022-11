Se state cercando un top di gamma in grado di scattare foto eccezionali e che abbia le prestazioni per essere un fulmine in ogni situazione di utilizzo, non dovete spendere una barca di soldi. Basta orientarsi su un flagship di appena un anno fa e che sia in offerta, per trovare una soluzione eccellente sotto i 500 euro. Questo è il caso di cui vi stiamo per parlare oggi. OnePlus 9 è in super sconto del 40% su Amazon e lo potete acquistare a soli 479,00 €. Un prezzo assurdo adesso che scoprirete le sue fantastiche specifiche tecniche.

OnePlus 9: super offerta per uno dei flagship più amati dell’anno scorso

OnePlus è conosciuta da anni per l’ottima efficienza dei suoi dispositivi. Gli smartphone di questa azienda sono sempre fluidi e veloci. OnePlus 9 è dotato di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ma le sue prestazioni ottimali sono dovute sicuramente alla skin OxygenOS, uno dei software meglio ottimizzati del panorama Android e molto leggero.

Altra ciliegina sulla torta è il comparto fotografico del OnePlus 9 che è in collaborazione con il noto marchio fotografico Hasselblad. Questo smartphone vi regalerà foto sensazionali in qualsiasi condizione di luce e i vostri selfie invece, saranno invidiati da tutti i vostri compagni universitari.

In poche parole, OnePlus 9 al prezzo di soli 479,00 € è un affare da non perdere. Sbrigatevi ad acquistarlo, prima che gli ultimi pezzi disponibili a questo prezzo si esauriscano. Uno sconto pazzesco del 40% come questo, non capita tutti i giorni. Infine ci teniamo a ricordarvi, che grazie al servizio Cofidis Di Amazon lo potete pagare in comode rate a tasso zero e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo se siete abbonati al programma Prime di Amazon. Senza dimenticare che avete 30 giorni di tempo dall’acquisto, per decidere se volete effettuare il reso.