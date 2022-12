I braccialetti intelligenti hanno fatto molta strada negli ultimi anni e OPPO è un’azienda leader nello spazio tecnologico mobile. Forse ognuno di noi oggi dovrebbe indossare uno smartwatch al polso per connettersi al proprio smartphone, e oggi la OPPO Band Style ha uno sconto ridicolo del 43%. Potete infatti acquistarla sul noto e-commerce Amazon a soli 39,99 €.

OPPO Band Style: tanto stile a poco prezzo

OPPO Band Style è elegante e sportivo, sta bene su qualsiasi polso sia che tu stia facendo sport o nella vita quotidiana, e pesa poco più di 20 grammi, non ti accorgerai di indossarlo. Il suo ampio display AMOLED da 1 pollice è di facile lettura in tutte le condizioni di luce, anche alla luce diretta del sole.

Con 12 modalità di allenamento, OPPO Band Style è in grado di seguirti in tutte le tue attività, dalla camminata allo yoga senza dimenticare il nuoto. L’esclusiva modalità di corsa brucia grassi diventerà il tuo personal trainer per mantenerti in forma. La batteria garantisce inoltre fino a 12 giorni di autonomia e può essere ricaricata in soli 90 minuti. Questa band può monitorare la tua attività cardiaca quando sei a riposo o ti alleni e rilevare la saturazione di ossigeno nel sangue mentre dormi per ottenere maggiori informazioni sulla tua salute. Questo braccialetto intelligente è un ottimo compagno per la vita di tutti i giorni. Compatibile con Android e iOS, può resistere a 50 metri.

OPPO Band Style è dotata di due cinturini, un cinturino in silicone sportivo e un cinturino in silicone con inserti in metallo per un look più elegante. Approfitta subito di questa incredibile offerta su Amazon e acquistalo a soli 39,99 €. Non perdere altro tempo, sono rimaste davvero poche scorte a disposizione presso i magazzini Amazon.