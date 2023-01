Oggigiorno è difficile scegliere quali cuffie in-ear scegliere vista la vasta quantità di prodotti del genere proposte sul mercato. In questo settore oppo ha ricevuto un discreto successo negli ultimi anni. Infatti se state cercando degli auricolari TWS che abbiano le caratteristiche giuste al prezzo giusto, la scelta non può che ricadere sulle oppo Enco Air 2. Queste fantastiche cuffie oggi sono in offerta su Amazon a soli 49,99 €, uno sconto pari al 29% del loro prezzo di mercato.

Oppo Enco Air 2: non troverete di meglio a questo prezzo

I nuovi auricolari oppo Enco Air 2 sono progettati per accompagnarvi ovunque voi andiate o qualsiasi cosa facciate. Si distinguono per il comfort, la cancellazione del rumore e l’ottima qualità del suono che caratterizza il marchio, ad un prezzo competitivo sul mercato. L’esperienza sonora è garantita dall’etichetta di Oppo. Il design moderno e aerodinamico garantisce un peso di soli 3,5 grammi ad auricolare e con la capacità di scattare una foto dal telefono con il doppio tocco delle cuffie. Questi auricolari sono impermeabili, dal design specifico per proteggere il dispositivo da pioggia e sudore durante l’allenamento.

Un altro aspetto importante delle oppo Enco Air 2 è la sua lunga durata della batteria che vi permetterà di ascoltare musica e video per 24 ore consecutive. Con il suo Bluetooth 5.2 avrete una tecnologia di connettività premium per ascoltare la vostra musica preferita con la massima qualità. Guardare la vostra serie TV preferita durante la pausa pranzo all’università, o giocare a qualche titolo, sarà un vero piacere grazie a loro.

Non perdete questa fantastica occasione di acquistare le nuove oppo Enco Air 2 ad un prezzo di soli 49,99 €, offerte del genere vanno prese al volo. Inoltre ricordatevi che grazie alla politica di resi Amazon avete 30 giorni di tempo per decidere di effettuare il reso del prodotto acquistato. Grazie ad Amazon sarete sempre soddisfatti o rimborsati.