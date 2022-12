Se state cercando delle cuffie Bluetooth da poter utilizzare in qualsiasi occasione, non potete perdere per nessun motivo al mondo questa incredibile offerta su Amazon. Le Oppo Enco Air 2 sono degli auricolari TWS di fascia media, ben costruiti e molto venduti e oggi sono in super SCONTO DEL 54% su Amazon; infatti le potete acquistare a soli 45,99 €. Stiamo parlando di un prezzo davvero ridicolo, vista la qualità del prodotto in questione.

Oppo Enco Air 2: a questo prezzo le dovete comprare subito!

Godetevi la vostra musica definita e vibrante grazie al driver dinamico composito in titanio da 12 mm e al power bass booster che lavorano in armonia per incanalare e amplificare ogni dettaglio, delle nuove Oppo Enco Air 2. Con un design ultraleggero, parliamo di soli 3,75 grammi ad auricolare, che si adatta perfettamente alla forma del vostro orecchio, noterete a malapena i vostri auricolari e non dovete preoccuparvi di perderli mentre siete in movimento. Sono comodi e leggeri in tutte le situazioni.

I due microfoni incorporati delle Oppo ENco Air 2, tracciano in modo intelligente la voce umana e la separano dal rumore di fondo in tempo reale. Questo vi consente chiamate nitide in ogni condizione voi vi trovate.

Per un utilizzo giornaliero basta una ricarica alla settimana, grazie alla fantastica autonomia di cui sono dotate queste cuffie. Quando arriva il momento di coalizzarsi per una partita, non sono contemplati ritardi. Mantenete la comunicazione e portate la vostra squadra alla vittoria con una latenza di trasmissione ultra-bassa di 80 ms in modalità Gioco.

Fidatevi se vi diciamo che non troverete cuffie TWS migliori di queste ad un prezzo di soli 45,99 €. Le Oppo Enco Air 2 a questo prezzo scontato del 54% è un’occasione più unica che rara. Sbrigatevi sono rimaste poche scorte nei magazzini di Amazon.