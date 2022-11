Non avete idea da quanto tempo stavamo cercando un’offerta interessante sul flagship di punta di quest’anno di casa Oppo. Erano mesi che lo tenevano d’occhio e finalmente in questi giorni, grazie al Black Friday L’Oppo Find X5 Pro è disponibile su Amazon a soli 839,00 €, grazie a uno sconto PAZZESCO di oltre 400 €. Questo top di gamma è stato uno dei più richiesti del 2022 nel panorama Android, motivo per la quale, trovarlo in offerta è una vera impresa. Se anche voi lo stavate adocchiando da tempo, non perdetene ulteriore e acquistatelo subito. Vi ricordiamo che grazie al servizio Cofidis di Amazon, lo potete acquistare in comode rate a tasso zero.

Oppo Find X5 Pro: top camera phone

Oppo Find X5 Pro ha un bellissimo design, prestazioni alte e tutte le caratteristiche da top di gamma che già sappiamo essere ai vertici della categoria.

In questo articolo vogliamo dare il focus all’aspetto che secondo noi è quello più importante dell’oppo Find X5 Pro, ovvero il comparto fotografico. Questo flagship è dotato di una camere eccezionali firmate Hasselblad, il noto marchio fotografico. Fidatevi se vi diciamo che questo dispositivo cattura immagini pazzesche in qualsiasi condizione di luce. Le vostre foto saranno invidiate da tutti all’università e i vostri selfie saranno perfetti per essere pubblicati sui vostri canali social.

Ma non solo foto, L’Oppo Find X5 Pro è in grado di registrare dei video fantastici con risoluzione massima fino a 8K. Ma la vera chicca di questo smartphone è il secondo processore di cui è dotato che è dedicato solo al comparto fotografico. Fidatevi se diciamo che non esiste un altro smartphone al mondo attualmente, in grado di registrare dei video di notte così limpidi e ricchi di dettagli, senza alcun traccia di rumore.

Approfittate di questa incredibile offerta e acquistate il nuovo Oppo Find X5 Pro a soli 839,00€.