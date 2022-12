Finalmente anche Oppo è arrivata sul mercato italiano proponendo un tablet di fascia media, utile per tutte le situazioni, dallo studio all’università al vedere i film a casa. Oppo Pad Air è finalmente in sconto su Amazon del 20%, quindi lo potete acquistare a soli 199,99 €, pagandolo in comode rate a tasso zero. Avete capito bene, tasso zero. Questo è possibile grazie al servizio di finanziamento Cofidis, disponibile su Amazon. Non perdete tempo e sfruttate questa offerta per farvi fare il regalo di Natale che cercavate.

Oppo Pad Air: finalmente è in offerta per i regali di Natale

Oppo Pad Air è un tablet di fascia media, costruito con la qualità e l’affidabilità della nota azienda cinese, ormai leader nel settore tecnologico. Qui di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali di questo device, così potete farvi velocemente un’idea delle sue potenzialità:

Design moderno ed elegante;

Display da 10,36″ con risoluzione di 2000 x 1200 pixel;

Un peso di soli 440 grammi e uno spessore di 6,94 mm;

Camera frontale webcam con risoluzione da 5 MP;

Camera posteriore con risoluzione da ‎8 MP;

Processore di casa Qualcom Snapdragon 680;

Ottima autonomia grazie alla batteria integrata da 7100 mAh;

Memoria RAM supportata ‎4 GB;

Memoria interna da 64 GB espandibile;

Coprocessore grafico ‎Adreno 610;

Audio Quad stereo by Dolby Atmos;

Tipo di connettività Bluetooth

Acquistate subito l‘Oppo Pad Air ad un prezzo di soli 199,99 €, grazie a questo sconto del 20% su Amazon e non ve ne pentirete. Tuttavia vi ricordiamo che grazie alla politica di resi di Amazon, avete 30 giorni di tempo per decidere se effettuare il reso del prodotto che avete acquistato e quindi essere rimborsati del 10%. In poche parole con questo e-commerce siete soddisfatti o rimborsati.