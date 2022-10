Se state cercando uno smartphone Android originale e al giusto prezzo, abbiamo noi l’offerta giusta per voi. Oppo è ormai leader indiscusso nel campo dei dispositivi mobile, i suoi device infatti sono molto richiesti, soprattutto quando parliamo di top di gamma e di medio gamma. L’oppo Reno 8 è stato presentato a fine maggio di quest’anno ed ha fatto molto parlare di se. Oggi questo smartphone è in offerta su Amazon a soli 498,94 €, uno sconto del 17% che nessuno si aspettava, vista la sua alta richiesta sul mercato.

Oppo Reno 8: lo smartphone di cui tutti parlano

Bando alle ciance e andiamo subito al sodo, capendo quali sono le specifiche tecniche di questo oppo Reno 8:

Processore Dimensity 1300 con modulo 5G per la connettività del futuro;

8 GB di RAM, espandibile virtualmente fino a 13 GB per prestazioni sempre fluide e 256 GB di memoria interna;

Tripla fotocamera con intelligenza artificiale, con camera principale da 50 MP SONY, fotocamera frontale SONY da 32 MP e flash posteriore;

Display da 6.43” AMOLED con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90 Hz;

Batteria da 4500 mAh per un esperienza di lunga durata e ricarica rapida SUPERVOOC a 80W. Questo device non vi abbandonerà mai quando siete all’università;

Impermeabilità IPX54 in modo tale che possiate stare tranquilli anche sotto la pioggia;

Inoltre guardate quanto è originale e bella questa colorazione Shimmer Gold con cui è in offerta l’oppo Reno 8 oggi su Amazon. Con lui è sicuro che non passerete inosservati all’università. Non perdete tempo e non abbiate dubbi, approfittate di questa offerta e comprate questo strabiliante smartphone a soli 498,94 €. Vi ricordiamo inoltre che con il servizio Cofidis di Amazon lo potete pagare in comode rate e per qualsiasi problema o dubbio, avete 30 giorni di tempo dalla data dell’acquisto per richiedere il reso. Dopotutto la politica di Amazon è sempre stata: soddisfatti o rimborsati.