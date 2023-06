Un evento parecchio spaventoso ha interessato un uomo di circa quarant’anni nel giardino di un istituto scolastico di Roma. Mentre attendeva il suono della campanella per prendere il figlio da scuola, è stato morso da un ragno violino. In pochi istanti, la situazione è precipitata: l’uomo ha rischiato di andare in shock anafilattico e solo l’intervento tempestivo di un altro genitore, medico di professione, lo ha salvato. La situazione avrebbe potuto avere esiti drammatici e, a quanto pare, l’allarme era stato già lanciato alcune settimane prima. Vediamo come sono andate le cose.

Padre di uno studente punto da un ragno violino a scuola

Sebbene nella maggior parte dei casi la puntura di questo ragno provochi una piaga entro poche ore, nei casi più gravi può scatenare una reazione anafilattica. Ci troviamo a Roma, in zona Portuense, precisamente nell’Istituto Colle La Salle, in via dell’Imbrecciato. E’ qui che il padre di uno studente che frequenta lo stesso istituto si trovava in prossimità dell’uscita di scuola: era andato a prendere il figlio. Mentre attendeva nel giardino dell’istituto si è reso conto di essere stato punto da un ragno violino (facilmente riconoscibile da un particolare, come vedremo sotto).

Tale specie, di modeste dimensioni e dall’aspetto apparentemente insignificante, è estremamente pericoloso. Su Leggo, ne era già stata segnalata la presenza nella zona. Dopo un suo morso, inizialmente non si manifestano sintomi evidenti. L’area interessata non presenta alterazioni visibili e il morso è indolore. Tuttavia, nelle ore successive, possono comparire segni di lesione, come arrossamento, prurito, bruciore e formicolio. Nel corso delle successive 48-72 ore, la lesione può evolvere in una necrosi della pelle, con la formazione di un’ulcera.

Ragno violino, perché è pericoloso

Il ragno violino, scientificamente noto come Loxosceles rufescens, è una specie di ragno velenoso appartenente alla famiglia delle Loxoscelidae. Il suo nome comune deriva dalla caratteristica macchia a forma di violino presente sul corpo dell’esemplare adulto. Questo ragno è generalmente di dimensioni modeste e può essere di colore marrone chiaro o grigio. Sebbene il ragno violino non sia aggressivo e di solito preferisca evitare il contatto con gli esseri umani, la sua puntura può essere molto pericolosa. Il suo veleno può causare gravi reazioni cutanee, come lesioni tissutali necrotiche, e in alcuni casi può provocare complicazioni sistemiche. La sua presenza è motivo di preoccupazione in alcune regioni, poiché può rappresentare un rischio per la salute umana.

Leggi anche: