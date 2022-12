Se cerchi un rasoio elettrico che faccia praticamente tutto, dal viso al corpo, in modo super veloce e che costi anche poco, allora ho l’offerta giusta per te. Metti subito nel tuo carrello il mitico Philips OneBlade a soli 24,99 euro, invece che 52,99 euro.

Tieni presente che questo è il minimo storico raggiunto su Amazon, per cui è un prezzo che non potrà durare molto. Questo rasoio elettrico rappresenta la scelta definitiva per avere tutto quello che ti serve in un unico piccolo dispositivo. È molto maneggevole e potrai facilmente scegliere se radere, definire o regolare la barba e anche il corpo.

Philips OneBlade: il rasoio elettrico definitivo

La prima cosa che è doveroso dire di questo bellissimo rasoio elettrico è la sua maneggevolezza. Infatti presenta un design leggero ed ergonomico. Potrai facilmente cambiare le testine per adattarle alla rasatura che desideri. È fornito di 4 pettini regola barba, facilmente agganciabili, per riuscire a ottenere la lunghezza che vuoi.

Il sistema di doppia protezione della lama è in grado di realizzare 200 tagli al secondo in modo da essere veloce e preciso senza irritare la pelle. Nelle parti più sensibili puoi anche agganciare una protezione per avere maggiore delicatezza nella rasatura. Ogni lama dura fino a 4 mesi e le potrai usare sia da bagnata che ad asciutta.

Non aspettare che l’offerta finisca, un prezzo del genere farà battere tanti cuori, per cui le unità disponibili finiranno in un attimo. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Philips OneBlade a soli 24,99 euro, invece che 52,99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale. Se non sei ancora iscritto fallo ora cliccando qui.