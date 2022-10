Ecco un offerta da lasciare attoniti anche i più scettici. Oggi Amazon fa una follia durante le offerte esclusive Prime e mette su piatto un fantastico rasoio elettrico. Metti subito nel tuo carrello Philips OneBlade a soli 29,99 euro, anziché 67,99 euro.

Un magnifico sconto di 38 euro, assolutamente da non perdere. Questo rasoio elettrico è il regalo perfetto per un uomo. Anche perché, oltre a raderti la barba o aggiustarne la lunghezza, potrai anche usarlo sul corpo. Da qualsiasi punto lo si voglia guardare è un acquisto super vantaggioso, ma durerà poco.

Dato che a mezzanotte il Prime day finirà e non avrai più la possibilità di godere di questo sconto del 56%, conviene sbrigarsi. Acquista ora Philips OneBlade a soli 29,99 euro.

Philips OneBlade: rade, regola e rifinisce

Con il rasoio elettrico Philips OneBlade potrai raderti la barba completamente, per una sensazione di freschezza e una pelle liscia. Oppure, grazie ai 4 petti potrai regolare la barba in base ai tuoi gusti. Scegli la lunghezza che desideri e aggancia il pettine più adatto. Infine avrai la possibilità di rifinire la barba o le basette con la lama a doppia direzione.

Questo rasoio elettrico è stato progettato per tagliare solo la barba e non la pelle. Così non avrai problemi d’irritazione, anche per i visi più sensibili. Ha una batteria al litio che offre fino a un ora di prestazioni e si ricarica completamente in 4 ore. Adatto anche per il corpo, dato che la sua testina segue perfettamente i contorni su cui è appoggiata.

Ora, e ancora per poco tempo, puoi usufruire delle offerte esclusive Prime. Per cui non pensarci troppo e metti nel tuo carrello Philips OneBlade a soli 29,99 euro, anziché 67,99 euro.