A volte ritornano, e nel caso di questa offerta, se ti fosse sfuggita, adesso hai l’opportunità di rifarti e portati a casa un rasoio elettrico spettacolare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Philips OneBlade a soli 29,99 euro, invece che 52,99 euro.

Questa offerta si avvicina molto al minimo storico per cui farà gola a tanti e potrebbe finire da un momento all’altro. Questo in effetti non è un semplice rasoio elettrico ma ti permette di fare praticamente tutto quello che vuoi. Può radere la barba, regolarla o rifinirla, tutto soltanto con questo piccolo e maneggevole rasoio. Potrebbe anche essere un ottimo regalo.

Se è la prima volta che capiti davanti a quest’offerta o se invece l’avevi vista ma ti era sfuggita, adesso è il momento per non farsela scappare. Dirigiti su Amazon e acquista il tuo Philips OneBlade a soli 29,99 euro. Ordinalo adesso e lo riceverai comodamente a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

Philips OneBlade: ti svegli la mattina vuoi cambiare look? Nessun problema

Questo rasoio elettrico è veramente molto versatile e si adatta a qualsiasi look. Se ti svegli la mattina, ti guardi allo specchio, e vuoi cambiare il tuo stile, con Philips OneBlade lo puoi fare in un attimo. Infatti ha 3 funzioni in 1. Grazie ai tre pettini inclusi in confezione potrai regolare la barba come desideri. Oppure potrai raderti senza bisogno di schiuma, anche sotto la doccia. O ancora rifinisce in modo preciso i baffi, le basette o il pizzetto.

È dotato di un‘impugnatura ergonomica, è leggerissimo e molto semplice da usare. Possiede due lame che durano complessivamente fino a 8 mesi garantendoti sempre un ottimo taglio. La batteria ricaricabile ha un’autonomia di 45 minuti.

Non c’è veramente da perdere tempo perché un’offerta così non durerà molto. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Philips OneBlade a soli 29,99 euro, invece che 52,99 euro.