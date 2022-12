Oggi ti segnalo quest’offerta speciale che trovi in esclusiva su Amazon con cui puoi mettere le mani su un bellissimo asciugacapelli professionale. Metti subito nel tuo carrello Philips serie 5000 a soli 23,99 euro, invece che 52,99 euro.

Questo è davvero un ottimo prezzo per un prodotto di altissima qualità. Uno sconto del 55% che taglia il prezzo e ti permette di avere un phon con tantissime funzioni, molto potente e facile da usare. Potrai avere l’acconciatura che desideri in pochissimo tempo e senza sforzo. Dopo averlo usato ti sembrerà di essere uscita dalla parrucchiera.

Philips serie 5000 al prezzo più basso del Web

Grazie al suo motore di 2100 W avrai dei risultati incredibili in un attimo e senza sforzo. Philips serie 5000 riesce a combinare potenza e velocità per rendere l’asciugatura e la messa in piega veloce e semplice. Potrai facilmente avere il look che desideri, ogni giorno diverso per capelli lucenti e morbidi. Infatti il potente sistema agli ioni garantisce a ogni asciugatura un aumento della luminosità dei tuoi capelli.

È poi dotato di una tecnologia termoprotettiva con un sensore che rileva il surriscaldamento, ottimizzando in modo attivo la temperatura e proteggendo quindi tuoi capelli. Possiede sei impostazioni di temperatura e flusso d’aria, così che potrai decidere di volta in volta l’asciugatura perfetta. In confezione troverai anche un beccuccio di 14 mm sottile in modo da concentrare l’aria in un punto per rendere perfetti anche i piccoli dettagli. Il corpo maneggevole e leggero lo rende ottimo anche per essere trasportato e averlo sempre con te.

Un prezzo del genere è destinato a durare poco quindi sii rapido. Prima che lo sconto svanisca vai su Amazon e acquista il tuo Philips serie 5000 a soli 23,99 euro, invece che 52,99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.