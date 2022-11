Risparmia e rendi semplice e perfetta la tua igiene dentale grazie a questa super offerta di Amazon. Ora puoi beneficiare di uno sconto del 55%. Metti subito nel tuo carrello lo spazzolino elettrico sonico Philips Sonicare a soli 49,99 euro, invece che 109,99 euro.

Considera che questo prezzo è un minimo storico per cui lo vorranno in tanti e le unità disponibili finiranno presto. Questo spazzolino elettrico ti permette di pulire i denti in modo profondo ed efficace senza alcuno sforzo. Risparmi tempo e hai un ottimo risultato. Riuscirai subito a notare la differenza rispetto lo spazzolino tradizionale e non vorrei più tornare indietro.

Philips Sonicare: sbianca i denti e protegge le gengive

Philips Sonicare ti permetterà di avere denti più bianchi in una sola settimana. Inoltre grazie alla tecnologia sonica riesce a pulire in profondità pur essendo delicato sulle tue gengive. Perfetto anche per chi ha apparecchi, capsule o impianti. Potrai personalizzare la pulizia dei denti scegliendo tra due diverse modalità, quella che più si adatta alle tue esigenze.

Grazie alla tecnologia BrushSync potrai sincronizzare la testina dotata di tecnologia RFID con il manico dello spazzolino. Così, in basso, riuscirai a vedere tramite un LED quando è il momento di sostituirla. È dotato anche di un sensore di pressione che ti avvisa quando stai esercitando più forza del necessario. In questo modo potrai spazzolare i denti nel modo corretto evitando di danneggiare le gengive. Infine, dobbiamo fare una nota alla batteria che dura fino a due settimane con una sola ricarica.

Non perdere tempo perché un’offerta del genere durerà un soffio. Questo sconto del 55% non si era ancora mai visto, per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Philips Sonicare a soli 49,99 euro, invece che 109,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale.