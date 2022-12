Ti segnalo questo ritorno al minimo storico che trovi adesso su Amazon. Se fai presto puoi portarti a casa la stupenda piastra per capelli Philips serie 7000 a soli 64,99 euro, invece che 99,99 euro, approfittando di questo sconto del 35%.

Con questa piastra potrai creare lo stile che desideri in pochissimo tempo e proteggendo i tuoi capelli. Riuscirai ad avere un effetto brillante per capelli morbidi e lucenti. È molto versatile e potrai facilmente avere capelli lisci, ondulati o ricci senza alcuno sforzo. Inoltre in confezione troverai anche una bella custodia arrotolabile e termoresistente.

Philips serie 7000: piastra per capelli professionale

Grazie alla piastra per capelli Philips serie 7000 quello che dovrai fare è solo scegliere il look che desideri. Potrai averne anche ogni giorno uno diverso. Infatti, con la tecnologia termoprotettiva potrai avere una messa in piega perfetta e uniforme senza danneggiare il cappello. Il trattamento agli ioni minerali riduce l’impatto negativo dei raggi UV. Le piastre scorrono facilmente e in modo delicato, il che garantisce la massima efficienza con un minor tempo.

È dotata di due piastre di ceramica infuse con olio di Argan che ti permettono di avere una piega in un tempo record donandoti capelli luminosi. Potrai scegliere la temperatura tra 120° C e 130° C in modo da ottenere il risultato che desideri. È dotata poi di un display LED che ti permette di avere un ottimo controllo. La potrai portare facilmente con te grazie alla pratica custodia che troverai in dotazione.

Non perdere tempo perché un’offerta del genere è destinata a durare poco. Saranno in molti a volersela accaparrare per cui dovrai battere la concorrenza sul tempo. Perciò vai subito su Amazon e acquista la tua Philips serie 7000 a soli 64,99 euro, invece che 99,99 euro, approfittando di questo sconto del 35%. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.