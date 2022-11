Oggi voglio segnalarti questa offerta spettacolare che trovi su Amazon con cui puoi risparmiare il 41%. Metti subito nel tuo carrello la piastra per capelli a vapore Jean-Louis David a soli 53,32 euro, invece che 89,99 euro.

Con questa piastra per capelli potrai sfoggiare il tuo look alla moda sempre diverso e in pochissimo tempo. È adatta praticamente per tutti i tipi di capelli e avrai un effetto eccezionale. Protegge la fibra capillare e dona brillantezza. A un prezzo del genere la vorranno in tanti per cui dovrai sbrigarti per non rischiare di perderti questa offerta.

Piastra per capelli Jean-Louis David: liscia in un attimo per un effetto lucente

Questa piastra è dotata di una funzione a infrarossi che riscalda il cuore della fibra capillare preservando gli strati esterni. Inoltre grazie alla funzione a vapore restituisce un effetto morbido e brillante per capelli lisci in un attimo. Potrai regolare la temperatura da 150° C fino a 235° C per avere esattamente l’effetto che desideri in base alle tue esigenze.

È dotata di un’impugnatura antiscivolo che ti permette di lavorare in completa sicurezza. Ha un piccolo serbatoio dell’acqua integrato e removibile per la funzione a vapore. È progettata con un design moderno e con una larghezza di 5 cm che riesce a lisciare in modo rapido anche i capelli più lunghi.

Siamo di fronte ha un prodotto di altissima qualità che con uno sconto del 41% andrà a ruba. Per cui se vuoi evitare di rimanere a bocca asciutta vai subito su Amazon e acquista la tua piastra per capelli a vapore Jean-Louis David a soli 53,32 euro, invece che 89,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.