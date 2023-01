Sono passate alcune settimane da quando la Playstation 5 è stata nuovamente disponibile ed è esaurita da mesi ormai. Ma ha visto un notevole aumento di prezzo in questo ritorno storico, infatti se volete acquistare questa console adesso, partirete con il prezzo più alto di sempre, ma a giudicare dalla situazione attuale non è prevista alcuna riduzione futura. Su Amazon ci sono diverse opzioni per acquistare la Playstation 5 in diversi bundle, vi segnaliamo questo al prezzo leggermente scontato di 739,99 €, il prezzo più basso attualmente disponibile e ne è rimasto solo uno.

La buona notizia è che con il servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, puoi acquistare in comode rate allo zero per cento a partire dal prossimo mese.

Playstation 5: una nuova occasione per ottenerla

Qui di seguito vi elenchiamo velocemente quelle che sono le caratteristiche tecniche della Playstation 5:

Caricamento ultra rapido con un’unità SSD ad altissima velocità;

Lasciatevi stupire dalla grafica incredibile e provate le nuove funzionalità di PS5;

Scoprite un’esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger adattivi e tecnologia audio 3D;

Immergetevi in mondi che offrono un livello di realismo senza precedenti, con ogni raggio di luce simulato individualmente, creando effetti di ombre e riflessi ultra realistici sui giochi PS5 compatibili;

Godetevi un gameplay fluido con frame rate elevato fino a 120 FPS per giochi compatibili, con supporto per l’uscita a 120 Hz su display 4K;

Su una TV HDR, i giochi PS5 compatibili mostrano una gamma di colori vivaci e super realistici;

Le console PS5 supportano l’uscita 8K, permettendovi di giocare sul vostro display 4320p;

Quindi, se non vedi l’ora di acquistare la Playstation 5, ecco una grande opportunità per te, puoi ottenerla su Amazon a soli 739,99 € grazie a questo piccolo sconto e pagarla in comode rate a tasso zero.