Polaroid Hi-Print e una piccola stampante fotografica, quindi la potete portare sempre con voi ovunque voi andiate. Non importa che voi siate fotografi professionisti o amatoriali, grazie a lei potete stampare istantaneamente le vostre foto preferite. Polaroid è una delle aziende leader nel settore della fotografia istantanea e questo eccezionale dispositivo oggi, è su Amazon con lo sconto del 15%, infatti la potete acquistare a soli 84,90 €. Questa mini stampante fotografica potrebbe essere il regalo perfetto da fare a Natale. Sbrigatevi ad approfittare di questa offerta perché le scorte sono limitate.

Polaroid Hi-Print: i vostri ricordi a portata di mano

Scegliete le foto, stampatele e incollatele; è proprio così semplice con la Polaroid Hi-Print. Personalizzate e stampate le immagini dal vostro smartphone con stampe in formato biglietto da visita 2×3 di alta qualità che potete attaccare ovunque volete o regalare alla persona che amate. Polaroid Hi-Print utilizza l’innovativa tecnologia della cartuccia dye-sub per ottenere foto vivaci di alta qualità in meno di 50 secondi.

Collegatevi facilmente all’App mobile Polaroid Hi-Print, disponibile sia per iOS che Android tramite Bluetooth, per creare vivaci stampe personalizzate. Inoltre, connettendovi a questa App mobile, potete modificare e personalizzare il contenuto delle vostre foto con cornici, filtri, testo ed emoticon per un tocco personale unico. La Polaroid Hi-Print è alimentata da una batteria agli ioni di litio ricaricabile ed è abbastanza piccola da poter essere portata e stampare da qualsiasi luogo, vi sta nel palmo della mano.

Le cartucce di carta fotografica Polaroid Hi-Print vanno acquistate separatamente.

Non perdete questa incredibile occasione di poter fare il regalo perfetto per Natale, alla persona che amate. Polaroid Hi-Print è in sconto su Amazon a soli 84,90 €, un’offerta che vi consente dei acquistare una delle migliori stampanti fotografiche portatili, attualmente disponibili in commercio.