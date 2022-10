Sappiamo quanto siano fondamentali smartphone e tablet per gli studenti universitari: nei momenti di pausa servono a svagarsi, ma durante i corsi sono strumenti utilissimi per prendere appunti e registrare lezioni da riascoltare poi con calma in un secondo momento. Ecco, proprio per questo motivo, l’acquisto di un power bank è assolutamente necessario, l’alleato leggero e sempre pronto a “donare” energia ai tuoi device tech.

Il power bank da 10.000mAh di INIU, tra i brand più popolari su Amazon, è acquistabile in queste ore ad un prezzo stracciato: oltre allo sconto del 19% già applicato, puoi risparmiare un ulteriore 15% spuntando il box del Coupon. Facciamo due conti: il prezzo finale è di 17,84 euro.

Power Bank, per fortuna che ci sei tu!

Una volta messo nello zaino, dimenticherai di averlo portato con te. Sì perché il power bank di INIU, pur avendo una capacità di 10.000mAh, è il 36% più sottile, il 15% più piccolo e il 28% più leggero degli altri accessori della sua categoria.

Il design è curato e sobrio, ma a donare quel tocco frizzante in più ci pensa l’impronta che si illumina quando un dispositivo è in carica. Su un lato troviamo una porta USB-C – ovvero lo standard più diffuso – e due porte USB-A. Sai cosa significa questo? Che puoi ricaricare fino a tre dispositivi in contemporanea e poi non devi preoccuparti di nulla perché a distribuire in modo omogeneo l'”energia” ci pensa il power bank.

Concludo con un sottolineatura necessaria: l’accessorio di INIU è totalmente sicuro grazie alla tecnologia UPower+ che identifica in modo intelligente i dispositivi e previene problematiche come sovraccarichi, sovratensioni e sbalzi anomali della temperatura.

Ricorda di spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il power bank al carrello. Solo così otterrai un ulteriore sconto del 15%.

