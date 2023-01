Il Powerbank definitivo è finalmente in offerta su Amazon. Questo accessorio tech è fra i più venduti su Amazon ed ha una capacità da ben 26.800 mAh, senza contare il piccolo schermo LCD e le porte di cui è dotato. Lo potete acquistare a soli 29,59 €, grazie a uno sconto del 20%. Ricordatevi inoltre. che grazie alla politica di resi Amazon avete 30 giorni di tempo per decidere se effettuare il reso del prodotto che avete acquistato. Insomma, soddisfatti o rimborsati come sempre.

Powerbank da 26.800: all’università ci ricaricherete di tutto

Vi elenchiamo velocemente quelle che sono le caratteristiche principali di questa Powerbank, così potete capire perché questa è un’offerta da non perdere:

Ricarica ad alta velocità con potente uscita PD e QC da 18 W che consente al gruppo di batterie di fornire una carica di 18 W al dispositivo accelerando i tempi di ricarica. Questo è un livello tecnico che è difficile da raggiungere con le normali powerbank;

L’elevata capacità della batteria da 26800 mAh consente di immagazzinare molta energia all’interno, quindi sarà in grado di ricaricare il vostro smartphone per 8 volte prima di doverla ricaricare;

consente di immagazzinare molta energia all’interno, quindi sarà in grado di ricaricare il vostro smartphone per 8 volte prima di doverla ricaricare; Questa powerbank è abbastanza leggera (circa lo stesso peso del vostro cellulare medio), che si adatta perfettamente alla maggior parte delle tasche. Il display LCD intelligente è fantastico e abbastanza preciso per mostrare lo stato della carica residua della batteria;

Abbinate il caricabatterie USB C da 18 W (non incluso) per ricaricare la powerbank in 8 ore o meno, abbreviando notevolmente il tempo di ricarica;

in 8 ore o meno, abbreviando notevolmente il tempo di ricarica; Protezione intelligente a prova di guasto da sovraccarico, surriscaldamento e altro per proteggere i vostri dispositivi;

All’interno della confezione trovate il caricabatterie portatile da 26800 mAh, cavo USB C e manuale utente;

Non perdete ulteriore tempo e acquistate subito questa incredibile Powerbank da 26.800 mAh ad un prezzo di soli 29,59 €. I pezzi disponibili non sono infiniti.