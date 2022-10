Se siete amanti dei film horror, perché non organizzare una bella maratona di film da brivido per le prossime serate, in occasione di Halloween?

Se siete appassionati di cinema di questa categoria, sicuramente conoscete l’universo di Conjuring. Su Amazon potete acquistare il cofanetto contenente i 7 film in blu-ray a soli 49,90 €. Questa non è una saga horror come tutte le altre, perché è ispirata a una storia vera e a persone realmente esistite, i coniugi Ed e Lorraine Warren.

The Conjuring: il cofanetto blue-ray contenente i 7 film della saga

Per chi non lo sapesse, The Conjuring e tutti gli altri film di questa saga, sono diventati oggetti di grande interesse per i fan del soprannaturale, oltre che del genere horror. Qui di seguito la lista dei 7 film che trovate in questo cofanetto, con le loro date di uscita:

L’evocazione – The Conjuring (2013); Annabelle (2014); The Conjuring – Il caso Enfield (2016); Annabelle: Creation (2017); The Nun – La vocazione del male (2018); Annabelle 3 (2019); The Conjuring 3 – Per ordine del Diavolo (2021) ;

Una vita di ricerche e d’incontri con presunte creature soprannaturali, ha portato i coniugi Warren (ricordiamo che questi sono personaggi davvero esistiti) al centro di un universo narrativo potenzialmente infinito, legato anche agli spin-off sulle creature – animate o inanimate – che hanno trovato sul loro cammino.

Questa è una collezione che non può assolutamente mancare per tutti gli amanti dei film horror, ma soprattutto del soprannaturale. Acquistate subito questo cofanetto su Amazon a soli 49,90 € e preparatevi a passare delle serate “indimenticabili” con i vostri compagni universitari. Questo è il regalo perfetto che vi possiate fare in previsione della notte di Halloween. Inoltre vi ricordiamo che con Amazon avete 30 giorni di tempo dalla data dell’acquisto, per decidere se volete effettuare il reso del prodotto acquistato. In poche parole, soddisfatti o rimborsati.