Sei anche tu come tantissime persone alla ricerca disperata di una PlayStation 5 ma non sei riuscito ad accaparrartela? Oppure l’hai trovata ma non a una cifra umana? Allora oggi sarai felice. Fino a pochissimi minuti fa avresti potuto preordinarla su Amazon a 619 euro.

Si tratta di un prezzo davvero vantaggioso e infatti è durata solo il tempo di vederlo ed è scomparso. Come te, sono tutti alla ricerca della mitica consolle. Fatto interessante è, che siccome è comparsa su Amazon, vuol dire che da adesso in poi potrebbe ritornare. Per cui aggiungila alla tua lista, così che appena sarà disponibile lo saprai prima degli altri. Inoltre ti segnalo che i membri Prime hanno accesso prioritario fino al 30 novembre 2022. Non sei ancora iscritto a Prime? Iscriviti adesso e accede tantissimi servizi.

Nel frattempo però, per non lasciarti a bocca asciutta, ti segnalo questa ottima offerta su eBay con cui puoi acquistare la PS5 più Horizon Forbidden West a 699 euro, applicando il coupon. Peraltro ti verrà spedita gratuitamente entro 3 giorni.

PS5 più God of War Ragnarok: la consolle dei sogni

Il fatto che questa offerta di Amazon sia svanita in un lampo dimostra quanto la PlayStation 5 sia amata e ricercata. Certo, si trova in giro per il Web, ma non al prezzo proposto da Amazon. Tra l’altro questa offerta prevedeva anche il bellissimo gioco God of War: Ragnarok, che in pratica non avresti pagato un euro.

Ecco perché questa rappresenta davvero un’offerta imperdibile, quindi ti consiglio di aggiungere subito alla lista questa pagina così da non perdere l’occasione appena si ripresenterà. Inoltre, dato che come ti dicevo i membri Prime hanno accesso prioritario al preordine fino al 30 novembre 2022, se ancora non sei iscritto fallo subito.

Se però non riesci a resistere e ormai ti è venuta l’acquolina in bocca, e soprattutto hai qualche euro in più in tasca, puoi andare su eBay e acquistare la PS5 più Horizon Forbidden West a 699 euro, applicando il coupon.