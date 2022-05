Diverse sono le misure a sostegno del reddito destinate alle famiglie degli studenti delle scuole. In Puglia, in particolare, verrà riconfermata l’assegnazione di un contributo pari a 200 euro ai nuclei familiari meno abbienti degli studenti delle scuole superiori. Un aiuto concreto per tutte quelle famiglie che, magari con un reddito annuale basso, devono mantenere agli studi più di un figlio. Che, come ben sappiamo, proprio economico non si può considerare tra libri, trasporti varie ed eventuali.

200 euro agli studenti a basso reddito

A confermarlo è stato l’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo, che ha dichiarato:

“Riparte una misura importante messa a disposizione da Regione Puglia che assegna contributi di importo pari a 200 euro agli studenti e studentesse delle scuole superiori della Puglia a basso reddito”.

L’assessore ha anche aggiunto che, per la grande richiesta delle scorse annualità – si è trattato in effetti di migliaia di domande provenienti da tutta la regione – non tutte sono state prese in considerazione a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili. Si è pensato, così, non solo di riconfermare la misura, ma anche di raddoppiare la copertura finanziaria. Ciò è stato possibile grazie al ricorso alle risorse del Fondo sociale europeo. La copertura finanziaria è passata, così, da 3 a quasi 7 milioni di euro.

Si è detto soddisfatto Sebastiano Leo, che ha anche dichiarato:

“Con questa nuova dotazione di risorse per cui ringrazio anche l’assessore regionale al Bilancio, possiamo coprire tutte le domande degli aventi diritto e supportare gli studenti provenienti da famiglie in condizioni di maggiore fragilità. Si tratta di un ulteriore passo per garantire il diritto allo studio e combattere la dispersione scolastica in Puglia”.

Come usufruire dei 200 euro per gli studenti delle scuole superiori

Per poter usufruire di tale misura finanziaria bisognerà presentare apposita domanda, esclusivamente on-line sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it. L’inizio è fissato a partire dalle ore 12 del 9 maggio 2022. Alla piattaforma si potrà accedere identificandosi tramite Spid, Carta di identità elettronica o, ancora, tramite Carta nazionale dei servizi.

I fondi destinati alle classi I e II ammonteranno a 3.159.752,10 euro. 3.753.400,00 euro saranno invece destinati alle classi II, IV e V. Spazio anche per le borse di studio la cui erogazione è prevista per gli studenti frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 le scuole superiori site nella regione Puglia e facenti parte di famiglie pugliesi con residenza nella stessa regione il cui nucleo familiare abbia un reddito Isee non superiore a 10.632,94 euro.

Leggi anche: