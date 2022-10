Un tablet fa sempre comodo nella vita di tutti i giorni, soprattutto se siete degli universitari. Tuttavia, non serve spendere una barca di soldi per potersi portare a casa un dispositivo valido di questa categoria. Realme da anni è entrata nel mercato dei dispositivi mobile e pian piano sta allargando i suoi orizzonti, proponendo nuovi prodotti tech. Quest’anno ha presentato il Realme Pad, un tablet dalle prestazioni discrete e a un buon prezzo. Oggi lo potete acquistare su Amazon a soli 200,49 €, uno sconto del 23%.

Realme Pad: a questo prezzo diventa un ottimo alleato per l’università

Realme Pad ha un ottimo display WUXGA+ da 10.4″, ma soprattutto una risoluzione di 2K che non vi aspettereste mai su un dispositivo a questo prezzo. Il comparto audio è composto da 4 potenti casse con tecnologia Dolby che vi consentono di riprodurre contenuti audio visivi dall’alta qualità audio. Non dovete preoccuparvi di dove metterlo, questo tablet lo potete portare sempre con voi, grazie al suo spessore di soli 6,9 mm. Infatti il Realme Pad è abbastanza leggero e sottile per essere trasportato sempre con voi, non lo noterete nello zaino dell’università.

Sotto al telaio del Realme Pad troviamo il processore Helio G80 di casa MTK, non è un fulmine, ma vi consente di prendere appunti, navigare sui social, scambiare dati e scattare foto senza alcun problema. Inoltre la batteria da 7100 mAh, vi consente di stare tranquilli con un uso intenso fino a sera. Concludono il comparto hardware 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno.

Insomma il Realme Pad con questa offerta su Amazon che porta il suo prezzo a soli 200,49 € è un offerta molto interessante da non perdere. Perché ad un prezzo così basso avete la possibilità di portarvi a casa un tablet affidabile, dal bel design, leggero e dalle prestazioni decenti.

