Redmagic 7 è il rivoluzionario smartphone da gioco di Nubia. Se sei un nerd irriducibile e non puoi resistere ai giochi ovunque tu vada, questo è il dispositivo perfetto per te. L’innovazione rivoluzionaria è il suo sistema di raffreddamento, qui troverai una ventola per raffreddare l’intero sistema. Oggi ha un prezzo di vendita di soli 730,00 € su Amazon. Questo prezzo può essere raggiunto attraverso un buono sconto attivato prima del pagamento. Ti consigliamo di acquistare da Amazon per una migliore protezione, tranquillità ed evitare spese doganali o ritardi. Quindi sbrigati e prendi il tuo prima che le scorte disponibili finiscano.

Redmagic 7: lo smartphone con la ventola di raffreddamento

Le prestazioni del Redmagic 7 sono impressionanti e sotto la cornice troverai il processore di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. La parte hardware comprende 12GB di RAM e 128GB di memoria, ma non solo, il Redmagic 7 arriva anche con un secondo processore che si attiva solo durante le sessioni di gioco. Il display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ ha un bell’aspetto, con colori vivaci e neri profondi. Inoltre, il pannello è super fluido grazie a una folle frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Sebbene il Redmagic 7 sia dotato di una batteria da 4500 mAh, l’autonomia non è delle migliori della sua categoria, soprattutto alle massime prestazioni, ma il sistema di raffreddamento non ha eguali. Questo è il primo smartphone al mondo con una ventola di raffreddamento. Anche in estate e sotto stress non risente del caldo.

Il Redmagic 7 è il sogno di tutti i nerd, un dispositivo dalle prestazioni incredibili che farebbero invidia anche ai top di gamma più blasonati. Affrettati ad approfittare di questo buono sconto su Amazon e acquistalo a soli 730,00 €. Ti ricordiamo infine che grazie al servizio Cofidis di Amazon puoi tranquillamente pagare a rate.