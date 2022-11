Sei alla ricerca di un robot aspirapolvere che possa garantirti un’ottima pulizia ma non vuoi spendere un occhio della testa? Allora ti aiutiamo noi con questa lista dei 4 modelli migliori che puoi trovare su Amazon a un ottimo prezzo. Come noterai abbiamo scelto quattro diversi brand con quattro differenti prezzi, così potrai scegliere quello che è più adatto alle tue esigenze.

Robot aspirapolvere: classifica in ordine di prezzo

Il primo modello che abbiamo deciso di portare alla tua attenzione è il robot aspirapolvere Lefant. È molto piccolo e può identificare gli ostacoli sul suo percorso, evitandoli per garantire un’ottima pulizia. Ha una batteria che può durare ininterrottamente per quasi 3 ore. Acquistalo su Amazon a soli 125,99 euro, invece che 239,99 euro, applicando il coupon.

Il secondo modello è iRobot Roomba 692. Molto interessante è il sistema di pulizia tre fasi che cattura lo sporco, la polvere e i detriti in ogni angolo di casa tua. È anche compatibile con Alexa e Google Assistant. Mettilo nel tuo carrello a soli 179,99 euro, anziché 299 euro.

Siamo quindi arrivati alla terza proposta, ovvero Proscenic 850T. Ciò che lo rende un’ottima scelta e il fatto che può sia aspirare che lavare i pavimenti. Ha un’aspirazione molto potente e puoi controllarlo in app. Anche lui risponde ai comandi vocali. Acquistalo su Amazon a soli 189 euro, anziché 239 euro, applicando il coupon.

L’ultimo, quello che per noi risulta il migliore, è Mi Robot Vacuum-Mop 2S. Anche in questo caso aspira e lava e potrai scegliere se fargli svolgere una sola funzione o tutte due insieme. Inoltre può mappare la casa e pianificare percorsi in modo intelligente. Puoi averlo a soli 199,99 euro, invece che 299,99 euro.

Ora puoi scegliere tra questa lista il modello che più è adatto alle tue esigenze. Sii veloce però perché le offerte e i coupon durano poco. Ti ricordiamo infine che con Amazon Prime le consegne sono veloci e gratuite in tutta la nazione.