Smetti di stropicciarti gli occhi, è tutto vero. Anche se ha dell’incredibile, oggi puoi portarti a casa un asciugacapelli d’eccellenza al 43% di sconto. Metti subito nel tuo carrello l’asciugacapelli Rowenta a soli 49,99 euro, anziché 87,99 euro.

Siamo di fronte a un prezzaccio da non farsi scappare. Un perfetto regalo per la tua anima gemella e non solo. Rowenta è ormai da anni leader nel settore, presentando sempre prodotti di altissima qualità. Anche in questo caso siamo di fronte a un asciugacapelli eccezionale con diverse funzioni e molto silenzioso. Adatto per tutti i tipi di capelli.

Non perdere questa opportunità e risparmia 38 euro. Per farlo però devi essere super veloce perché un prezzo del genere durerà pochissimo. Corri su Amazon e acquista il tuo asciugacapelli Rowenta a soli 49,99 euro. Se ordini ora lo riceverai comodamente a casa tua domani senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

Rowenta: silenzioso e potente

L’asciugacapelli Rowenta è dotato di un sensore intelligente nella parte posteriore del manico che attiverà il fon quando lo impugni. Ti garantirà un’asciugatura perfetta in un tempo brevissimo e soprattutto in modo silenzioso. Ha un motore da 2300W che potrai sfruttare con la funzione turbo boost per produrre un getto d’aria fino a 120 km/h.

La tecnologia Hydra Protect garantisce la giusta temperatura per mantenere la naturale idratazione dei capelli. Mentre il diffusore da 8 mm ti permetterà di fare una piega perfetta. Potrai aumentare il volume naturale dei tuoi capelli e definire i riccioli come desideri. Dopo aver asciugato i capelli con l’aria calda potrai passare al getto d’aria fredda per fissare la piega.

Approfitta di questa straordinaria offerta e goditi lo sconto del 43%. Prima che le unità disponibili finiscano, metti nel tuo carrello l’asciugacapelli Rowenta a soli 49,99 euro, anziché 87,99 euro.