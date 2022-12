Prima che sia tardi ti dico subito che questa offerta durerà pochissimo per cui sii veloce. In questo momento grazie ad Amazon puoi beneficiare del 68% di sconto e mettere nel tuo carrello l‘aspirapolvere senza fili Rowenta X-Pert 6.60 a soli 139,99 euro, invece che 439 euro.

Un ribasso che ha dell’incredibile e che potrebbe addirittura essere un errore di prezzo. Ecco perché non c’è davvero tempo da perdere. Questo aspirapolvere elettrico è super potente, leggero e maneggevole. Ha una batteria che gli permette di avere un’autonomia eccezionale ed è perfetto per tutte le superfici. Inoltre se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Rowenta X-Pert 6.60: aspirapolvere super a prezzo mini

Grazie alla tecnologia ciclonica e il motore da 100 W, Rowenta X-Pert 6.60 è in grado di catturare la polvere ovunque in una sola passata. Questo ti permetterà di avere una pulizia completa in poco tempo e senza sforzo. È dotato di vari accessori che ti permetteranno di arrivare anche negli angoli più difficili.

Pesa solo 2,4 kg e a un’impugnatura maneggevole, così potrai aspirare per molto tempo senza nessun problema. Quando hai bisogno di aspirare le briciole sul divano, sul letto o sul tavolo potrai semplicemente sganciare la parte superiore mentre il tubo è la spazzola restano in piedi da soli. La grande batteria di cui è dotato di permetterà di aspirare in modo efficace fino a 45 minuti con una sola ricarica.

Stai ancora leggendo? Non è più il tempo di farlo perché un’offerta così vantaggiosa potrebbe essere già finita adesso. Per cui, prima che sia tardi, dirigiti su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili Rowenta X-Pert 6.60 a soli 139,99 euro, invece che 439 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.