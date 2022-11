In tanti ci hanno chiesto quale sia lo smartphone che conviene comprare sotto i 300 € durante i giorni del Black Friday, la risposta è stata sempre la stessa: Samsung Galaxy A23. Questo basso-medio gamma è in offerta su Amazon a soli 219,00 €, grazie ad uno sconto FOLLE del 37%. Ci sarà un motivo se gli smartphone di casa Samsung sono i più venduti al mondo. Infatti per ogni fascia di prezzo potete trovare il device più giusto alle vostre esigenze. Inoltre grazie al servizio Cofidis di Amazon, potete acquistare questo prodotto pagandolo in comode rate a tasso zero.

Samsung Galaxy A23: sbrigatevi ad acquistarlo a questo prezzo, sta andando a ruba

Il Samsung Galaxy A23 ha un display Infinity-V PLS LCD da 6.6’’ che vi offre lo spazio giusto per vedere e fare tutto quello che vi serve. Inoltre, con la risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, i vostri contenuti preferiti appaiono più fluidi e nitidi.

Questo dispositivo scatta momenti memorabili con dettagli nitidi grazie alla fotocamera principale da 50 MP. Potete espandere l’angolo di visione con la fotocamera ultra grandangolare, personalizzare la messa a fuoco con la fotocamera di profondità e avvicinarvi ai dettagli con la fotocamera macro, il tutto ad un prezzo super competitivo. Rimanete al passo con i ritmi della giornata universitaria grazie alla batteria che non vi rallenta mai del Samsung Galaxy A23. La batteria da 5.000 mAh di questi smartphone Android vi consente di proseguire tutte le vostre attività senza interruzioni per tutto il giorno e oltre.

Samsung Galaxy A23 combina la potenza di elaborazione Octa-core con un massimo di 4 GB di RAM per prestazioni rapide ed efficienti per tutte le vostre attività. Godetevi i 128 GB di memoria interna e aggiungete fino a 1TB in più con la scheda MicroSD. Questo fantastico smartphone può essere vostro, al prezzo ridicolo di soli 219,00 €.