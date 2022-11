Stavate cercando un’offerta per comprare uno smartphone “essenziale” a meno di 150 €, ma che sia comunque affidabile? Allora perché non approfittare di questa offerta incredibile su Amazon grazie alla settimana di super sconti del Black Friday. Il Samsung Galaxy M13 è uno smartphone pur sempre di grande qualità visto il marchio, ma oggi grazie a questa promozione FOLLE su Amazon, lo potete acquistare a soli 139,90 €, uno sconto pari al 26%. Non abbiate dubbi, lui è lo smartphone perfetto da avere sempre di riserva nelle emergenze, oppure da usare come secondo smartphone per progetti lavorativi. Affrettatevi perché è uno di quei prodotti che sta andando letteralmente a ruba.

Samsung Galaxy M13: potrebbe essere lo smartphone di riserva o il regalo perfetto per il vostro genitore a Natale

Vi sembra strano uno smartphone Samsung a questo prezzo ridicolo? Non temete il Galaxy M13 ha le prestazioni giuste:

Display Infinity-V da 6.6’’ e la tecnologia FHD+ di questo smartphone Android rendono i contenuti di tutti i giorni nitidi, definiti e chiari;

Galaxy M13 combina la potenza di elaborazione Octa Core e 4GB di RAM per non abbandonarvi in nessuna operazione quotidiana, come navigazione sui social, su internete e un piccolo multitasking;

Fotocamera Principale da 50MP e fotocamera Ultra-grandangolare per regolare la profondità di campo. I vostri ricordi saranno al sicuro;

Il design con bordi morbidi e arrotondati e un telaio centrale che ospita la fotocamera dal look minimal, per stare sempre al passo col vostro stile. Disponibile in tre bellissime colorazioni;

Con 64GB di memoria interna per foto e video, oltre al supporto espandibile per scheda microSD fino a 1TB;

Nonostante il prezzo così basso, vi ricordiamo che su Amazon potete acquistare questo Samsung Galaxy M13, sì a soli 139,00 €, ma lo potete pagare in comode rate a tasso zero, grazie al servizio Cofidis.