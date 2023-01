In generale, il Samsung Galaxy S22+ è uno smartphone potente e ben costruito con caratteristiche all’avanguardia. La sua fotocamera è eccezionale e il display QHD+ è uno dei migliori sul mercato. Tuttavia, il prezzo elevato potrebbe essere un deterrente per alcuni acquirenti. Motivo per la quale dovete approfittare subito di questa incredibile offerta su Amazon e acquistarlo a soli 849,00 €.

Inoltre ricordatevi che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo potete pagare in comode rate a tasso zero.

Samsung Galaxy S22+: finalmente è in offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy S22+ è uno smartphone di fascia alta con caratteristiche eccezionali. Ha un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e una densità di pixel di 525 ppi. La sua fotocamera principale è composta da un sensore da 108 megapixel, mentre la fotocamera frontale è da 40 megapixel. Il telefono è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 875 e ha 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile.

Il Samsung Galaxy S22+ è anche dotato di una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida e wireless, nonché di un lettore di impronte digitali in-display per la sicurezza. Il dispositivo è inoltre resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68.

Il sistema operativo del Galaxy S22+ è Android 12 con interfaccia personalizzata One UI 3.1. Questo device supporta anche la connettività 5G per una velocità di download e di navigazione più rapida.

Il Samsung Galaxy S22+ offre un’esperienza utente eccezionale con una combinazione di hardware potente e software sofisticato. La fotocamera è uno dei punti di forza del dispositivo, offrendo immagini di qualità professionale. In generale, il Samsung Galaxy S22+ è uno smartphone di fascia alta che soddisfa le esigenze di qualsiasi utente, sia per l’uso professionale che per quello personale. Non perdete questa incredibile occasione di poterlo comprare su Amazon a soli 849,00 €. potendolo pagare in comode rate a tasso zero.