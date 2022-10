Il Samsung Galaxy S22 Ultra è fra i top di gamma più richiesti di quest’anno e trovarlo già in offerta a soli 983,00 € su Amazon, fidatevi che è un vero affare. Purtroppo come ben sappiamo ormai, i dispositivi mobile ai vertici della categoria arrivano facilmente a 1.300 euro, quindi un flagship come lui, scontato del 23% è un’occasione d’oro. Tuttavia non temete il costo alto, vi ricordiamo che grazie al servizio Cofidis di Amazon, lo potete acquistare in comode rate che inizierete a pagare dal prossimo mese.

Samsung Galaxy S22 Ultra: l’unico smartphone al mondo con la smart pen integrata

La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, un accessorio che ormai è un miraggio nelle confezioni dei top di gamma, per ricaricare il vostro nuovo Galaxy S22 Ultra 5G. La novità più importante è la S Pen integrata nel design del Galaxy S22 Ultra 5G. Estraete la S Pen e trasformatela nella vostra penna per prendere appunti, organizzare, disegnare e svolgere al meglio il multitasking in ogni situazione. La latenza migliorata in Samsung Notes rende ogni tratto naturale come l’inchiostro.

Straordinario display Dynamic AMOLED 2X da 1,750 nits di massima luminosità, la luce solare qui non è un problema. Ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all’aperto, questo pannello assicura una vista chiara anche in pieno giorno. Lui è anche un camera-phone eccellente, con i pixel più grandi e al Frame Rate automatico potete registrare video in 8K più nitidi e ricchi di dettagli in tutte le condizioni di luce. Inutile parlare della potenza del comparto hardware che è al vertice della categoria oggi disponibile.

Non perdete ulteriore tempo e approfittate subito di questa incredibile promozione acquistando il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra a soli 983,00 €. Uno sconto del 23% su Amazon di cui potete godere, tramite l’acquisto a rate del servizio Cofidis.