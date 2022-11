Prima di capire quale tablet acquistare, vi dovete porre le domande giuste. Se necessitate di un dispositivo solo per riprodurre serie TV e film e navigare sul web, non c’è bisogno di spendere grosse cifre per avere un prodotto di qualità. Samsung non ha bisogno di presentazioni, ormai è leader nel settore di prodotti elettronici da anni. Il Samsung Galaxy Tab A7 oggi su Amazon è in sconto, grazie alla quale lo potete acquistare a soli 155,99 €. Queste sono occasioni da prendere al volo, un device di qualità di casa Samsung a meno di 200 euro è davvero un affare.

Samsung Galaxy Tab A7: un tablet di qualità a meno di 200 euro

Vi spieghiamo velocemente perché questo tablet è così eccezionale a questo prezzo, elencandovi di seguito le sue caratteristiche principali:

Ampio display da 10.4″ che assieme ad un design bilanciato e simmetrico assicura una buona esperienza visiva; Il rapporto 16.6:10 con bande nere più sottili avrai un’esperienza visiva a 360 gradi dei i tuoi contenuti multimediali.

Grazie alla fotocamera principale da 8 MP potete immortalare e condividere quello che conta. La fotocamera anteriore da 5MP è ottimizzata per videochiamate e lezioni online;

Grazie all’audio surround di Dolby Atmos e ai quattro altoparlanti che garantiscono un suono pieno e coinvolgente, puoi dare vita ai tuoi contenuti proprio come al cinema;

Batteria da 7040 mAh;

32 GB di memoria interna espandibili;

Il Samasung Galaxy Tab A7 ha un design dal profilo sottile e moderno. La scocca in metallo aggiunge uno stile sofisticato e lo spessore di solo 7 mm garantisce una migliore portabilità, grazie anche al peso di soli 472 grammi. Non perdete questa occasione ed acquistate questo tablet di qualità a soli 155,99 €. Ricordatevi che con Amazon avete 30 giorni di tempo per decidere di effettuare il reso del prodotto acquistato.