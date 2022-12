Prima di decidere quale tablet acquistare, è necessario porsi le domande giuste. Se tutto ciò di cui hai bisogno è un dispositivo per lo streaming di programmi TV e film e per navigare sul Web, non è necessario spendere un sacco di soldi per avere un prodotto premium. Inutile dire che Samsung è da anni uno dei principali attori del panorama tech. Il Samsung Galaxy Tab A7 è in vendita oggi su Amazon a soli 147,99 €, grazie ad un super sconto del 38%. Queste sono occasioni da cogliere al volo, e per meno di 150€ un dispositivo Samsung premium è un vero affare.

Samsung Galaxy Tab A7: questo prezzo scontato è davvero ridicolo

Curiosi di sapere quali sono le caratteristiche principali del Samsung Galaxy Tab A7? Ve le elenchiamo noi di seguito:

Grazie all’audio surround di Dolby Atmos e ai quattro altoparlanti che garantiscono un suono pieno e coinvolgente, puoi dare vita ai tuoi contenuti proprio come al cinema;

Batteria da 7040 mAh;

32 GB di memoria interna espandibili;

Ampio display da 10.4″ che assieme ad un design bilanciato e simmetrico assicura una buona esperienza visiva; Il rapporto 16.6:10 con bande nere più sottili avrai un’esperienza visiva a

360 gradi dei i tuoi contenuti multimediali.

Grazie alla fotocamera principale da 8 MP potete immortalare e condividere quello che conta. La fotocamera anteriore da 5MP è ottimizzata per videochiamate e lezioni online;

Samsung Galaxy Tab A7 ha un design sottile e moderno. La scocca in metallo aggiunge uno stile raffinato, e lo spessore di soli 7 mm garantisce una migliore portabilità, pur pesando solo 472 grammi. Non perdere l’occasione di acquistare questo tablet premium a soli 147,99 €, grazie a uno sconto folle del 38%. Ricorda, con Amazon hai 30 giorni di tempo per decidere di restituire il tuo acquisto.